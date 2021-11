Leimen. (pol/lyd) Der Mitte Oktober von einem Lieferwagen schwer verletzte Pedelecfahrer ist am gestrigen Dienstag gestorben, teilt die Polizei mit. Der 87-jährige Mann war am 14. Oktober, gegen 16.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Rohrbacher Straße in Leimen schwer am Kopf verletzt und in eine Klinik in Heidelberg eingeliefert worden. Trotz intensivmedizinischer Behandlung erlag er dort am 2. November seinen schweren Verletzungen.

Update: Mittwoch, 3. November 2021, 12.17 Uhr

Pedelec-Fahrer bei Sturz schwer verletzt

Ein Lieferwagen-Fahrer hatte den 87-Jährigen am Donnerstag beim Wenden übersehen.

Leimen. (pol/rl) Bei einem Wendemanöver hat ein 57-Jähriger mit seinem Lieferwagen am Donnerstag um 9.25 Uhr in der Rohrbacher Straße in Leimen einen 87-jährigen Pedelec-Fahrer übersehen. Der Pedelec-Fahrer war auf dem Gehweg in nördliche Richtung unterwegs, als ihn das Heck des Fahrzeugs leicht berührte.

Hierdurch stürzte der 87-Jährige und schlug mit dem Kopf auf den Asphalt auf. Da der Mann keinen trug wurde er schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.