Laudenbach/Hockenheim. (pol/msc) Erneut haben unbekannte Täter zugeschlagen und fünfstellige Beträge erbeuten können. Besonders schwer traf es eine 71-Jährige in Laudenbach. Wie die Polizei mitteilte, hat die Frau nach einem mehrstündigen Telefon-Gespräch mit den Tätern, die sich als Polizisten ausgaben, einen Geldbetrag in Höhe von 15.000 Euro abgehoben.

Diesen sollte sie einer Polizeibeamten geben, die ihn als Kaution für ihre Tochter in die Staatskasse einzahlen würde – so die Geschichte der Schwindler. Damit würde die Frau eine Gefängnisstrafe der Tochter abwenden, nachdem diese angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben soll. Da der Betrag von 15.000 Euro noch nicht genug war, musste die Dame wertvolle Sammlermünzen hinzulegen, sodass der Gesamtschaden rund 25.000 Euro beträgt.

Auch in Hockenheim waren Trickbetrüger am Werk. Diese haben eine Frau per Messengerdienst angeschrieben und sich als Sohn ausgegeben. Nachdem die Frau den ersten Betrag von mehr als 2000 Euro überwiesen hatte, wurden weitere Forderungen gemacht – die Frau wurde misstrauisch und rief die Polizei.

In beiden Fällen ermittelt das Betrugsdezernat der Kriminalpolizei Heidelberg.