Laudenbach.(pol/sake) Als die Bewohner eines Einfamilienhauses in Laudenbach am Dienstagabend, gegen 20.30 Uhr, nach Hause kamen, mussten sie feststellen, dass bei ihnen eingebrochen war.

Sie hatten das Haus in der Straße "Südring" bereits vormittags gegen 11 Uhr verlassen, teilt. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten unbekannte Täter über den Garten an die Gebäuderückseite. Zunächst versuchten sie die Terrassentür aufzuhebeln. Da dies vermutlich misslang, schlugen sie die Glasscheibe der Terrassentür ein und gelangten so ins Gebäude.

Die Täter durchsuchten alle Räume und durchwühlten die Schränke. Nach bisherigen Ermittlungen wurde lediglich eine Kette im Wert von etwa 50 EUR entwendet. Inwieweit weitere Wertgegenstände fehlen, wird noch abgeklärt. Bei dem Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Telefon: 06201/1003-0, in Verbindung zu setzen.