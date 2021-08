Lampertheim. (pol/lyd) Bei der Kontrolle eines 38 Jahre alten Lampertheimers ist am Sonntagnachmittag so einiges zusammengekommen, teilt die Polizei mit. Wegen mehrerer Gesetzesverstößen muss er sich demnächst strafrechtlich verantworten.

Den Anfang machte die Meldung um kurz nach 16 Uhr, dass ein Audi auf der Römerstraße in Schlangenlinien fuhr. Das Fahrzeug wurde dann auf dem Gelände einer Tankstelle in der Mannheimer Straße gesichtet. Die verständigte Polizeistreife konnte letztendlich den verantwortlichen 38 Jahre alten Fahrer auf dem Tankstellengelände genauer unter die Lupe nehmen.

Bei der Kontrolle stellte sich schnell heraus, dass sich der Mann so einiges zuschulden kommen lassen hatte: So waren am Audi falsche Kennzeichen montiert. Dazu war der 38-Jährige noch nie im Besitz eines Führerscheins.

Außerdem war der Mann offensichtlich betrunken und räumte gegenüber den Polizisten ein, vor der Fahrt Drogen genommen zu haben. In dem Wagen fanden die Ordnungshüter dann noch 17 Gramm Cannabis, eine kleine Menge Amphetamine sowie einen Schlagstock.

Für die Anzeigenaufnahme wegen Verstößen gegen das Strafgesetzbuch, Waffengesetz und Betäubungsmittelgesetz wurde der Lampertheimer mit auf die Polizeistation genommen. Für die Fortführung der Ermittlungsverfahren wurde zudem eine Blutentnahme angeordnet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 38-Jährige zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt.