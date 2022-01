Ladenburg. (pol/rl) Zu einem Unfall an der Einmündung der Goethestraße in die Neckarstraße kam es am Mittwochvormittag. Das teilte die Polizei mit.

Eine 38-jährige Opel-Fahrerin fuhr gegen 10 Uhr auf der Neckarstraße in Richtung Sportgelände und wollte nach links in die Goethestraße abbiegen. Hierbei übersah sie durch die tief stehende Sonne einen entgegenkommenden Mazda und stieß frontal mit dem Wagen zusammen.

Die 75-jährige Mazda-Fahrerin wurde leicht verletzt, es entstand 20.000 Euro Sachschaden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Bergungsmaßnahmen war die Neckarstraße im Bereich der Unfallstelle kurz gesperrt.