Ladenburg. (pol/rl) Am Sonntag gegen 11.45 Uhr entblößte ein Mann am Neckarufer sein Geschlechtsteil vor einer 50-jährigen Spaziergängerin. Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Fähre. Danach entfernte sich der Mann in Richtung Schleuse.

Der Mann soll etwa 50 Jahre alt, 1,80 Meter groß und kräftig sein. Er hat ein rundes Gesicht, lichtes graues Haar und trug einen braunen Blouson.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203/9305-0 beim Polizeirevier Ladenburg zu melden.