L598 bei Walldorf. (pol/rl/make) Zu einem schweren Unfall ist es auf der Landesstraße L598 am Donnerstagabend gekommen. Gegen 23.30 Uhr hatte sich zwischen St. Leon-Rot und Walldorf laut Polizeiangaben ein Auto überschlagen. Zeugen hatten den Unfall der Rettungsleitstelle gemeldet.

Der 21-jährige Fahrer eines Ford Focus fuhr mit seinem 22-jährigen Beifahrer die Landstraße von Walldorf kommend in Richtung Rot, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. In der Folge wich der 21-Jährige dem Tier aus, sein Fahrzeug kam in den angrenzenden Grünstreifen und überschlug sich mehrfach.

Der Ford Focus, an welchem Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstand, kam schließlich etwa 20 Meter von der Fahrbahn entfernt, auf dem Dach zum Liegen. Die beiden Insassen hatten den Wagen selbst verlassen können. Sie wurden vor Ort durch den Rettungsdienst betreut und wurden im Anschluss mit leichten Verletzungen in umliegenden Krankenhäuser verbracht. Das Reh wurde bei dem Unfall nicht getroffen und war an der Unfallstelle nicht mehr aufzufinden.