Kraichtal-Münzesheim. (jubu) Zwei Leichtverletzte hat ein Verkehrsunfall am Freitagnachmittag bei Kraichtal gefordert. Wie die Polizei vor Ort ersten Informationen zufolge mitteilte, hatte ein mit zwei Personen besetzter Seat die Landstraße L554 von Münzesheim in Richtung Gochsheim befahren als der Fahrzeuglenker in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und sich in der Böschung überschlug.

Der Wagen kam anschließend stark demoliert auf den Rädern zum Stehen. Die beiden Insassen zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten mit Rettungswagen aus Münzesheim und Eppingen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.

Für die Dauer der Bergung und Reinigung der Straße war die Fahrbahn kurz voll gesperrt.