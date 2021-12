Ketsch. (pol/sake) Ein 31-jähriger Mann war am Montagabend, 27.12., gegen 21 Uhr mit seinem Audi auf der Karlsruher Straße in Ketsch unterwegs.

Der Mann wollte nach links in die Schwetzinger Straße abbiegen. Dabei übersah er einen 20-jährigen Seat-Fahrer, der gerade in Richtung Autobahn fahren wollte. Beide kollidierten. Der 31-Jährige wurde dabei schwer, die 21-jährige Beifahrerin des Seat-Fahrers wurde leicht verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei 15.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/288-0, zu melden.