Ketsch. (pol/mare) Am Sonntag ist ein Quad-Fahrer bei Ketsch gestürzt und schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 12 Uhr fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Quad auf der Landesstraße L599 in Fahrtrichtung Ketsch, als plötzlich ein Reifen des Fahrzeugs blockierte. Der 35-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über sein Quad, das auf die Gegenfahrbahn geriet und sich mehrfach überschlug. Schließlich kam das Fahrzeug am Fahrbahnrand zum Erliegen.

Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann in eine Klinik. An dem Quad entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von rund 4000 Euro. Für die Unfallaufnahme war die L599 für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.