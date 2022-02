Ketsch. (pol/sake) In Ketsch übersah ein 35-jähriger VW-Fahrer an einer Kreuzung einen Transporter und nahm ihm die Vorfahrt.

Der VW-Fahrer fuhr am Samstag gegen 10.25 Uhr an der Kreuzung Karlsruher Straße / Hebelstraße. An der Kreuzung übersah er den 62-jährigen Renault-Transporter-Fahrer. Beide kollidierte. Die Fahrzeuge waren beide nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der entstandene Sachschaden beträgt rund 25.000 Euro, teilt die Polizei mit.