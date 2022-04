Ketsch. (pol/rl) Für rund 10.000 Euro Sachschaden an zwei Schulgebäuden in der Gartenstraße sorgte ein Sprayer in der Nacht zum Dienstag. Der Täter hat die Außenwände und Fensterfronten der Neurottschule und der Neurotthalle mit grüner und gelber Farbe besprüht.

Bereits in der Nacht zum Mittwoch, 16. Februar, waren Fassade und Fensterfronten derselben Schule mit schwarzer Farbe besprüht worden. Dabei entstand rund 8000 Euro Schaden.

Die Polizei ermittelt nun, ob es zwischen beiden Taten einen Zusammenhang gibt und derselbe Täter verantwortlich ist. Hinweise erbittet der Polizeiposten Ketsch unter der Telefonnummer 06202/61696 oder das Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/288-0.