Ketsch. (pol/msc) Ganze fünfmal haben Diebe in der Nacht von Sonntag auf Montag zugeschlagen, ohne erwischt zu werden. Aus geparkten Autos klauten sie Lenkräder und eingebaute Navigationsgeräte. Die betroffenen Autos, ein Mercedes und vier BMW, waren in der Wieblinger Straße, der Schlesierstraße und der Tilsiter Straße in Ketsch abgestellt.

Laut Polizei schlugen die noch Unbekannten entweder die Seitenscheiben ein oder schnitten das Türblech auf, um ins Fahrzeuginnere zu gelangen. Dort bauten sie dann die hochwertigen Lenkräder sowie die Navigationsgeräte aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Schaden konnte noch nicht ermittelt werden, es wird aber von einer hohen Summe ausgegangen.

Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges gesehen haben, sollen sich unter der Rufnummer 0621/1744444 melden.