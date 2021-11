Horrenberg. (pol/mün) Eine Ford-Focus-Fahrerin verlor am Sonntagabend auf der Landesstraße zwischen Hoffenheim und Horrenberg in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Sie kam von der Fahrbahn der L612 ab und landete im Graben. Nach Angaben der Polizei blieb die 42-Jährige unverletzt. Sie soll alleine an dem Unfall beteiligt sein.

Eine Polizeistreife des Reviers Wiesloch fand die Frau sichtlich aufgelöst neben ihrem Unfallauto gegen 17.10 Uhr.

Der Ford Focus wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Horrenberg aus dem Graben gezogen und war nicht mehr fahrbereit. Er wurde bis zum Abtransport durch einen Abschleppdienst auf einem angrenzenden Feldweg abgestellt.