Höpfingen. (pol/lyd) Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer geriet am Samstagabend gegen 21.45 Uhr von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Gartenmauer in der Raiffeisenstraße in Höpfingen, teilt die Polizei mit. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.