Hockenheim. (pol/rl) Weil sich ein Supermarkt-Kunde vehement weigerte, einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen, endete sein Einkauf auf dem Polizeirevier. Das teilte die Polizei mit.

Der 47-Jährige war am Dienstag gegen 12.30 Uhr in einem Discounter in der Lussheimer Straße aufgefallen, weil er beim Einkaufen keine Maske trug. Auch als der Marktleiter ihn mehrfach aufforderte, einen Mundnasenschutz zu tragen, weigerte sich der 47-Jährige. Daraufhin verständigte der Leiter die Polizei. In der Zwischenzeit "baute" sich der Kunde hinter der Kassenzone auf und provozierte minutenlang die anwesenden Beschäftigten und Kunden.

Als die Beamten eintrafen, wurde der 47-Jährige, der sich selbst als "Kampfsportler" bezeichnete, immer aggressiver und beleidigte die Beamten mit Worten aus der Gossensprache. Einen Ausweis hatte er nicht dabei. Vehement weigerte er sich auch gegenüber den Beamten, einen Mundnasenschutz aufzusetzen. Die Beamten zogen ihm deswegen für den Transport zum Polizeirevier einen Spuckschutz mit einer FFP-2-Maske über.

Auf dem Polizeirevier wurden die Personalien des Schriesheimer festgestellt. Er war bereits polizeilich in Erscheinung getreten und erhält nun eine Anzeige wegen Beleidigung und Verstoß gegen die Corona-Verordnung.