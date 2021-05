Hockenheim. (pol/mare) Am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr hat ein Mann eine 18-Jährigen am Rheindamm unterhalb der Salierbrücke belästigt. Das berichtet die Polizei.

Die junge Frau hatte sich zuvor auf einem Parkplatz am Rhein mit Bekannten getroffen und entfernte sich für einen kurzen Augenblick von der Gruppe. Hierzu suchte sie das darunterliegende Flussufer auf. In diesem Moment kam der 18-Jährigen der Mann entgegen und entblößte sich vor ihr. Zur selben Zeit erhielt die junge Frau einen Anruf von ihren Bekannten, die wenige Meter entfernt auf sie warteten. Die 18-Jährige, die Angst hatte, erklärte ihren Begleitern die Situation, woraufhin diese ihr sofort zu Hilfe eilten und den Mann noch vor Ort zur Rede stellen wollten. Dieser flüchtete in Richtung Ketsch.

Der Mann war etwa 40-45 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank, hatte einen Dreitagebart und rotblonde kurze Haare, wobei das Deckhaar etwas länger gewesen sein soll. Zudem habe er eine auffallend dünne Brille mit eckigen Brillengläsern getragen sowie eine schwarze Hose und einen blau melierten Pullover mit Aufdruck.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 0621/1744444.