Hockenheim. (pol/jasch) Ein Ausweichmanöver auf der Autobahn A61 führte zu hohem Sachschaden. Die 69-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr am Sonntag gegen 9.30 Uhr auf der rechten Fahrspur in Richtung Autobahndreieck Hockenheim. Ein Autofahrer oder eine andere Autofahrerin überholte sie rechts auf dem Beschleunigungsstreifen an der Autobahnauffahrt Hockenheim und scherte, ohne Rücksicht zu nehmen, auf die Fahrbahn der 69-Jährigen ein.

Diese versuchte einen Zusammenstoß zu vermeiden, indem sie nach links auswich und mit der Leitplanke kollidierte. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

Die 69-Jährige wurde durch den Unfall nicht verletzt. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor.

Zeugen werden daher gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg, Außenstelle Walldorf, unter der Telefonnummer 06227/35826-0 in Verbindung zu setzen.