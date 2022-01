Hockenheim. (pol/mare) Am Donnerstag verlor ein 74-jähriger Skoda-Fahrer in der Eisenbahnstraße während der Fahrt aufgrund eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein. Deswegen kollidierte er mit zwei am Straßenrand geparkten Autos, wie die Polizei mitteilt.

Der Mann musste von einem Notarzt medizinisch versorgt und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. An den Autos entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.