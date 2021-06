Hockenheim. (pol/mare) Die Polizei hat zwei 19-jährige "Abholer" bei den allseits bekannten Trickbetrügen geschnappt. Sie hatten Geld von einer 90-jährigen Frau in Hockenheim abgeholt und wurden kurz darauf verhaftet, wie die Beamten und die Staatsanwaltschaft mitteilen.

Am Montagvormittag sollen die Beiden von einem bislang Unbekannten die Aufforderung erhalten haben, Bargeld bei einer 90-jährigen Frau in Hockenheim abzuholen. Diese war kurz zuvor in einem Telefonat von dem Unbekannte, der sich als angeblicher Bankmitarbeiter ausgegeben hatte, darüber informiert worden, dass das Geld auf ihrem Bankkonto nicht sicher sei und sie deshalb einen Geldbetrag in Höhe von 6500 Euro abheben und in einem Umschlag an ihrem Briefkasten deponieren solle. Sie vertraute dem Anrufer, hob den gewünschten Bargeldbetrag von ihrem Konto ab und hinterlegte diesen wie angewiesen am Briefkasten.

Die beiden 19-Jährigen kamen gegen 13 Uhr zum Haus der 90-Jährigen und nahmen das Geld im Umschlag an sich.Sie gingen damit zunächst zu Fuß weiter, stiegen dann in ein Taxi. Im Industriegebiet Talhaus nahmen zwischenzeitlich alarmierte Polizisten die beiden jungen Männer fest und stellten das Geld sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde vom Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen die beiden 19-Jährigen erlassen. Sie wurden am Dienstag in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Den Beiden werden noch zwei weitere ähnliche Straftaten mit nahezu identischer Vorgehensweise Mitte Mai und Anfang Juni in Stutensee und Frankenthal zur Last gelegt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.