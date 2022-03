Hirschberg. (pol/mare) Eine Pflegerin einer 87-jährigen Frau hat am Dienstag in Leutershausen einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Das berichtet die Polizei.

Gegen 11.30 Uhr wollte demnach ein Einbrecher in der Kurpfalzstraße die Abwesenheit der pflegebedürftigen 87-jährigen Bewohnerin ausnutzen und in deren Haus eindringen. Dabei wurde er jedoch von deren Pflegerin in die Flucht geschlagen.

Die 62-jährige Pflegerin hatte gerade das Hause betreten, als sie einen lauten Knall von der Terrassentür vernahm. Dort entdecke sie den Einbrecher, der versuchte, die Tür aufzubrechen. Als der Unbekannte die 62-Jährige erblickte, flüchtete er.

Der Täter war etwa 30 bis 35 Jahre, circa 1,70 Meter groß, dünn und hatte kurze helle Haare. Er trug eine helle Jeans sowie eine Baseballkappe.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 06203/61301.