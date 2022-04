Hirschberg. (pri/ans) In eine Betrieb im Hirschberger Gewerbegebiet ist am Sonntagnachmittag ein Feuer in einem Keller ausgebrochen. Nach ersten Informationen wurde das Feuer mittlerweile gelöscht. Es ist nicht bekannt, ob jemand verletzt wurde.

Im Einsatz sind die Feuerwehren Hirschberg und Schriesheim.

Weitere Informationen folgen.