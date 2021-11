Hirschberg. (pol/sake) Eine über 70-jährige Frau wurde am Donnerstagabend Opfer eines dreisten Telefonbetruges.

Die Seniorin erhielt gegen 19.45 Uhr den Anruf einer weinenden, weiblichen Person, welche vorgab ihre Tochter zu sein, die soeben einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Das Telefonat wurde dann von einem Mann übernommen, welcher sich als Polizeibeamter ausgab. Die dritte Person habe sich laut Angaben der Seniorin als Staatsanwalt ausgegeben, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Der Staatsanwalt teilte der Seniorin mit, dass sie eine Kautionszahlung in Höhe von 45.000 Euro leisten müsse. Letztlich gaben sich die Betrüger mit weniger zufrieden, verängstigten die Dame aber.

Derart unter Druck gesetzt übergab die Seniorin, im Glauben ihrer Tochter zu helfen, gegen 21.30 Uhr in der Ladenburger Straße mehrere tausend Euro sowie Schmuck an einen unbekannten Abholer. Als ein Rückruf der "Tochter" ausblieb, rief die Seniorin ihre tatsächliche Tochter an und wurde sogleich auf den Betrug aufmerksam.

Der männliche Abholer wird wie folgt beschrieben:

Der Abholer wird zwischen 25 und 30 Jahren alt, ca. 1,65 m bis 1,70m groß beschrieben. Er trug eine längere dunkle Stoffjacke sowie eine OP-Maske.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Abholer im genannten Zeitraum gesehen oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 174-4444 zu melden.