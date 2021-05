Hemsbach. (pol/mün) Ein vermisste 68-Jährige konnte am Sonntagmorgen in einem Waldstück gefunden werden. Sie wurde noch vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Seit Samstagabend hatten Polizei und Rettungskräfte im Bereich des Mühlenweges in Hemsbach nach der Vermissten gesucht. Nach Angaben der Polizei konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Frau soll an Demenz leiden.

Neben Spürhunden war auch ein Hubschrauber eingesetzt worden. Doch um 3 Uhr in der Nacht musste die Suche erfolglos abgebrochen werden. Am Sonntagmorgen dann wurde die Frau gegen 10 Uhr im Bereich Nächstenbach gefunden.