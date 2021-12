Helmstadt-Bargen. (pol/mün) Am Dienstag wurde entdeckt, dass in die Grafeneck-Schule in Helmstadt eingebrochen wurde. Die Täter müssen in dem Zeitraum seit dem Start der Ferien zugeschlagen haben, berichtet die Polizei.

Die Eindringlinge verwüsteten das Rektorat und das Lehrerzimmer. Offenbar suchten sie nach nach lohnenswerter Beute. Dafür hebelten sie Türen und Fächer mit brachialer Gewalt auf und hinterließen dabei einen enormen Schaden, der sich bislang noch nicht beziffern lässt.

Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Zeugen können sich beim Polizeiposten Waibstadt (Rufnummer 07263/5807) oder beim Polizeirevier Sinsheim (Rufnummer 07261/690-0) melden