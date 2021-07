Helmstadt-Bargen. (pol/mare) Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag nahe Helmstadt wurden zwei Personen verletzt. Das berichtet die Polizei.

In der Kreuzung Epfenbacher Straße/Helmstadter Straße (L530) kam es gegen 14.45 Uhr zu der Kollision zwischen einem 67-jährigen Klein-Lkw-Fahrer und einem 25-jährigen Seat-Fahrer. Der 67-Jährige wollte die Helmstadter Straße in Richtung Tankstelle überqueren und nahm dem 25-Jährigen, der von Epfenbach nach Helmstadt unterwegs war, die Vorfahrt. Beide Männer wurden durch den Aufprall verletzt und mit Rettungswagen in verschiedene Kliniken gebracht.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Der Seat musste abgeschleppt werden. Der Lkw konnte noch bis zur nächsten Werkstatt fahren.