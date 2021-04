Heilbronn. (pol/mare) Nach der Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in Heilbronn am Donnerstagnachmittag sind die beiden Schwerverletzten festgenommen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, sind sie selbst die Täter gewesen.

Nach aufwendigen Ermittlungen wurden die beiden 41 und 44 Jahre alten Männer nun festgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben sich die beiden Männer die Verletzungen gegenseitig zugefügt.

Der von der Staatsanwaltschaft Heilbronn gegen beide beantragte Haftbefehl wegen der versuchten wechselseitigen Tötungsdelikte wurde am Dienstag vom Amtsgericht Heilbronn erlassen. Die Männer wurden daraufhin in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Staatsanwaltschaft Heilbronn und die Kriminalpolizei Heilbronn suchen weiterhin Zeugen der Tat. Diese können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07131/1044444 zu melden.

Update: Dienstag, 13. April 2021, 16.38 Uhr

Schwerverletzte nach Schlägerei vorgefunden

Heilbronn. (dpa) Nach einer Schlägerei in Heilbronn mit mehreren Männern, von denen zwei schwer verletzt wurden, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Beamten seien am Donnerstagnachmittag alarmiert worden, als mehrere Männer in der Steubenstraße beim Alten Friedhof aufeinander losgegangen seien, teilten die Sicherheitskräfte mit.

Beim Eintreffen am Tatort hätten die Polizisten zwei Schwerverletzte vorgefunden. Fünf Männer seien nach ersten Erkenntnissen in Richtung Innenstadt geflüchtet. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst unklar.