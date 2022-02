Heilbronn-Böckingen. (pol/jasch) Weil ein Mann seine Nachbarn mit Gegenständen bewarf, ist es am Donnerstagmorgen zu einem Polizeieinsatz in der Kappelstraße gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhren am Donnerstagmorgen zwei Streifenwagen in die Kappelstraße, weil ein Mann Blumentöpfe, Messer und weitere Gegenstände von seinem Fenster auf die Straße und auf geparkte Fahrzeuge warf. Zeugen hatten dies beobachtet und die Polizei alarmiert.

Als ein Anwohner den Blumentopf-Werfer bat, mit seinem Tun aufzuhören, versuchte der Mann auch diesen mit den Gegenständen zu treffen. Die Polizisten nahmen den Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, in Gewahrsam und brachten ihn in eine psychiatrische Klinik.