Heilbronn. (pol/make) Nach einem versuchten Tötungsdelikt am 9. November ist ein 31-jähriger Mann festgenommen worden. Der Mann hielt sich laut Polizeiangaben am Dienstag in der Wohnung der Familie in der Heilbronner Innenstadt mit seiner 5-jährigen Tochter auf. Dort soll er ihr mit einem Messer im Bereich des Halses eine Schnittverletzung zugefügt haben.

Anschließend verletzte er sich ebenfalls mit dem Messer und erlitt schwerwiegende Verletzungen. Beide Personen wurden zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht und befinden sich außer Lebensgefahr.

Am Freitagnachmittag wurde der 31-Jährige aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Heilbronn in ein Justizvollzugskrankenhaus verlegt.