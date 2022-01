Heidelberg/Mannheim. (pol/sake) Ein 70-jähriger Mann ist trotz bestehender Quarantäneanordnung und möglicherweise ohne Mund-Nasen-Bedeckung Sonntagmittag, 2. Januar, gegen 11.30 Uhr mit der S2 von Heidelberg nach Mannheim gefahren.

Nach Hinweisen durch das Polizeipräsidium Mannheim, konnten Beamte der Bundespolizei den Mann in der Haupthalle des Mannheimer Hauptbahnhofes in Gewahrsam nehmen, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Der 70-Jährige wurde zuvor von einer Pflegeeinrichtung im Raum Heidelberg bei der Polizei als vermisst gemeldet. Die Einrichtung gab zudem an, dass der Mann sich derzeit aufgrund einer Corona-Infektion in Quarantäne befindet.

Nachdem der Mann im Mannheimer Hauptbahnhof in Gewahrsam genommen werden konnte, brachte ihn ein Krankentransport in eine psychiatrische Einrichtung. Das zuständige Gesundheitsamt Heidelberg ist über den Sachverhalt informiert.