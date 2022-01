Heidelberg. (pol/rl) In ein Wohnhaus im Stadtteil Kirchheim sollen am Donnerstag zwei junge Männer im Alter von 18 und 21 Jahren eingebrochen sein. Das teilte die Heidelberger Staatsanwaltschaft am heutigen Freitag mit.

Die beiden Tatverdächtigen sollen gegen 23.30 Uhr zunächst den Glaseinsatz der Terrassentür an der Gebäuderückseite des Hauses eingeschlagen haben. Dann sollen sie in die Wohnräume eingedrungen sein und diese durchsucht haben.

Sie erbeuteten mehrere Laptops, einen Tabletcomputer, Digitalkameras sowie Armbanduhren, Schmuck und Parfüm und konnten zunächst entkommen. Ein Zeuge hatte die beiden Verdächtigen danach bemerkt. Ihm fiel die Beute der beiden auf und gab der Polizei einen Hinweis. Die Beamten konnten die Verdächtigen daraufhin wenig später in der Nähe des Hauses festnehmen. Das Diebesgut wurde sichergestellt.

Nach Erlass und Eröffnung der Haftbefehle wurden die beiden Männer in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.