Heidelberg. (pol/sake) Am späten Samstagabend kam es in der Altstadt zu mehreren Diebstählen und einem Raub. Gegen 23.30 Uhr wurde eine 33-jährige Fußgängerin in der Friedrichstraße auf Höhe des Theaters von einer ihr unbekannten Person in ein Gespräch verwickelt.

Während der englischsprachigen Konversation kam der Täter der Frau verdächtig nahe, teilte die Polizei mit. Nach dem Gespräch bemerkte sie, dass ihr Handy aus ihrer Jackentasche gestohlen worden war.

Später kam es gegen Mitternacht zu einem weiteren Diebstahl. Als eine 23-Jährige in der unteren Straße ein Lokal betreten wollte, bemerkte sie, dass ihre Geldbörse fehlte.

Gegen 2 Uhr dann kam es zu einem Raubüberfall. Hierbei nahmen zwei Täter einem betrunkenen Gast ebenfalls in der Unteren Straße sowohl das Mobiltelefon als auch den Geldbeutel ab und wollten daraufhin wegrennen. Ein Zeuge konnten die beiden allerdings kurz darauf stellen und festhalten. Die beiden Männer gaben das Diebesgut wieder heraus, rannten dann aber weg.

Täterbeschreibung:

Die 33-Jährige beschrieb den Täter als 1,85 bis 1,90 Meter groß, etwa 35 Jahre alt und schlank. Er soll dunkle und lockige Haare haben und trug dunkle Kleidung.

Ähnlich wurde einer der Täter in der Unteren Straße beschrieben: Er soll 1,86 Meter groß gewesen sein und trug einen schwarzen Jogginghose mit weißem Strich sowie eine schwarze Jacke und eine graue Kappe. Der andere Täter hatte blond gefärbte Haare. Möglicherweise hängen beide Taten zusammen.

Zeugen und weitere Personen, welche in etwa dem gleichen Zeitraum in der Altstadt oder näheren Umgebung in ein ähnliches Gespräch verwickelt wurden oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0621/174-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

Update: Montag, 7. März 2022, 16.33 Uhr