Heidelberg. (pol/lyd) Bereits am Mittwoch, 17. März, wurde eine 85-jährige Frau Opfer eines versuchten Trickdiebstahls, teilt die Polizei am heutigen Freitag mit. Gegen 15 Uhr klingelten zwei bislang unbekannte Frauen an der Tür der Seniorin und verwickelten sie in ein Gespräch.

Im weiteren Verlauf wurde sie um etwas zum Schreiben gebeten und ging mit einer der Frauen in die Küche. Währenddessen blieb die zweite Frau im Eingangsbereich und suchte dort nach möglichen Wertsachen.

Als sich die Frau in der Küche erkundigte, ob die Seniorin alleine wohne, kam dieser das verdächtig vor und sie verwies beide Frauen der Wohnung. Hierbei bemerkte sie eine offenstehende Schmuckdose. In dieser befanden sich jedoch lediglich Batterien.

Die Frauen konnten wie folgt beschrieben werden:

Die erste Frau war etwa 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, hatte eine kräftige Statur und eine auffallend helle Haut. Sie trug Stoffturban über den Haaren und sprach Deutsch mit Akzent.

Die zweite Frau war älter als die erste Frau, war etwa 1,60 Meter groß und hatte dunkle, wellige schulterlange Haare.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-1786 beim Bezirksdienst des Polizeireviers Heidelberg-Mitte zu melden.