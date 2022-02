Mannheim. (pol/sake) Zwei Trickbetrüger klauten einer Kioskbesitzerin im Stadtteil Pfaffengrund am Dienstag elf Stangen Zigaretten im Wert von 750 Euro.

Die Kioskbesitzerin wollte im Kranichweg zwei Kunden bedienen. Während der eine sie in ein Gespräch verwickelte, schlich der andere in den Lagerraum, packte dort die Zigaretten in einen mitgeführten Rucksack und verließ dann das Geschäft. Der andere Täter kaufte und bezahlte derweil zwei Geschenkkarten, offensichtlich um den Schein zu wahren, und ging dann ebenfalls.

Kurz darauf wurde die Besitzerin misstrauisch und schaute in den Lagerräumen nach, wo sie den Diebstahl feststellte. Sie rannte daraufhin den beiden "Kunden" hinterher. Als sie den Dieb sah, forderte sie ihn noch auf, stehenzubleiben - erfolglos. Eine vom verständigten Polizeirevier Heidelberg-Süd eingeleitete Fahndung verlief ebenfalls ohne Erfolg.

Die Kioskbesitzerin konnte allerdings eine Personenbeschreibung abgeben:

Der eine Täter war etwa 1,74 Meter groß, hatte eine sehr schlanke Statur und war etwa 30 Jahre alt. Er hatte schwarze kurze Haare, die zum Mittelscheitel frisiert waren. Er trug eine Bluejeans, eine dunkle Jacke und eine weiße FFP2-Maske.

Der andere Täter, der die Zigaretten im Lagerraum gestohlen hatte, war etwa 1,85 Meter groß, hatte eine kräftige Statur und ist schätzungsweise 45 Jahre alt. Er trug einen rotblonden Stoppelbart, hatte eine schwarze Wollmütze an, eine beigefarbene Cargo Hose mit großen Seitentaschen, helle Sportschuhen und eine weiße FFP2-Maske.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/3418-0 entgegen.