Heidelberg. (pri) Kurz vor 17.30 Uhr am Freitagnachmittag ist an der Einmündung der Marktstraße in die Eppelheimer Straße ein Taxifahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen Ampelmast geprallt.

Zuvor hatte der Mann offenbar durch einen medizinischen Notfall die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Mehrere Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Mann. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Taxifahrer in ein Krankenhaus transportiert.

Während dem Rettungseinsatz war die Marktstraße gesperrt. Über den Gesundheitszustand des Taxifahrer liegen noch keine Informationen vor.