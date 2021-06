Heidelberg. (pol/rl) Am Samstagvormittag war eine 25-jährige Ford-Fiesta-Fahrerin gegen 10.20 Uhr auf der Berliner Straße unterwegs gewesen. Als sie in die Zeppelinstraße abbiegen wollte, kollidierte sie mit einer Straßenbahn, die in gleicher Richtung unterwegs war.

Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt, konnte die Unfallstelle aber selbstständig verlassen. An ihrem Wagen und der Straßenbahn entstand jeweils ein Sachschaden von rund 400 Euro.