Heidelberg. (pol/mare) Ein Betrugsfall von sogenanntem "Smishing" hat es am Wochenende in Heidelberg gegeben. Das berichtet die Polizei.

Der 45-Jähriger erstatte am Montag Anzeige bei der Polizei, nachdem er am Wochenende einige merkwürdige SMS erhalten hatte. In der ersten SMS erhielt er einen Link zur Paketnachverfolgung. Da der Mann tatsächlich ein Paket erwartete, klickte er den Link an und landete er auf einer ihm unseriös erscheinenden Website. Dort wurde er aufgefordert, Berechtigungen auf seinem Smartphone zu erlauben. Dies lehnte er ab.

Nachdem er die Seite geschlossen hatte, erhielt er weitere SMS von unterschiedlichen Nummern mit demselben Inhalt. Ein Schaden entstand dem Mann dadurch nicht.

Bei dem Phänomen "Smishing" (Kombination aus SMS und Phishing) versenden Kriminelle eine SMS mit einem Link. Wird dieser geöffnet, installiert sich eine Schadsoftware auf dem Handy. Nicht nur das eigene Mobiltelefon verschickt dann automatisch SMS an weitere Rufnummern. Es besteht außerdem die Gefahr, dass die Betrüger an sensible persönliche Daten wie zum Beispiel Passwörter oder PINs gelangen.