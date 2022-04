Heidelberg. (hob) Ein sechsjähriger Junge ist am Montagnachmittag in Bergheim von einem Kleinlaster erfasst und dabei schwer verletzt worden. Das Kind war mit seinem Vater gegen 15.20 Uhr in der Rohrbacher Straße vom Bismarckplatz in Richtung Kurfürsten-Anlage unterwegs, beide auf dem Fahrrad. Der Junge fuhr laut Auskunft der Polizei auf dem Gehweg, der Vater auf dem daneben liegenden Radstreifen. Als die beiden die Einmündung der Poststraße überquerten, wurde der Sechsjährige auf dem Fußgängerüberweg von dem nach rechts abbiegenden Pritschenwagen erfasst.

Nach den bisherigen Erkenntnissen erlitt der Junge glücklicherweise keine Frakturen, sondern "nur" Rippenprellungen. Zur Versorgung der Verletzungen und weiteren Beobachtung wurde er stationär im Krankenhaus aufgenommen. Der Vater blieb unverletzt. Warum der 35-jährige Fahrer des Kleinlasters den Jungen übersehen hat, ist unklar. Er stand nicht unter Alkoholeinfluss.