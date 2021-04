Heidelberg. (pol/rl) Schwer verletzt wurde ein 59-jähriger Radfahrer bei einem Unfall am Dienstag um 6.30 Uhr auf der B37 in Höhe Maria-Zimmermann-Straße.

Der Radfahrer war auf dem Radschnellweg von Neckargemünd in Richtung Heidelberg unterwegs. An der dortigen Fußgängerfurt forderte eine 60-jährige Radfahrerin zu diesem Zeitpunkt das Grünlicht an und querte dazu den Radweg. Dies hatte zur Folge, dass der 59-Jährige voll abbremsen musste und stürzte.

Zu einer Berührung mit der Radfahrerin kam es nicht. Der Verletzte begab sich selbst in die nahegelegene Klinik. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.