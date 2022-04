Heidelberg. (pol/sake) Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Nacht zum Sonntag in der Altstadt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 21-jähriger VW-Fahrer um 1.10 Uhr auf der Zwingerstraße in Richtung Kettengasse unterwegs. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen kollidierte der VW mit dem von links kommenden 24-jährigen Fahrradfahrer. Dieser stürzte und kam mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch bei dem Fahrradfahrer festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,9 Promille. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.

Neben einer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Verkehr erwarten den Fahrradfahrer auch führerscheinrechtliche Konsequenzen.