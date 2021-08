Heidelberg. (pol/make) Ein noch unbekannter Mann hat sich am Freitagnachmittag an einer Bushaltestelle in der Mannheimer Straße in Wieblingen vor einer jungen Frau entblößt. Die 25-Jährige wartete laut Polizeiangaben gegen 15.30 Uhr an der Haltestelle Bonhoefferstraße auf den Bus, als der Mann mit seinem Fahrrad angeradelt kam, am Straßenrand anhielt, sein Glied zum Vorschein brachte und von ihr zu onanieren begann.

Als die Frau den Mann unbeeindruckt aufforderte, aufzuhören, radelte er in Richtung Innenstadt davon. Er soll etwa 50 Jahre alt und 1,75 bis 1,8 Meter groß, und schlank gewesen und ein gebräuntes, kantiges Gesicht haben. Laut Polizeiangaben war er bekleidet mit einer schwarzen, kurzen Radlerhose, dunklen Trekkingschuhen und trug einen dunklen Fahrradhelm.

Zeugen, die die Situation beobachteten und oder Hinweise zur Identität des noch unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444 oder beim Polizeirevier Heidelberg Süd unter der Telefonnummer 06221/3418-0 zu melden.