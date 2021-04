Heidelberg. (pol/lyd) Weil er am frühen Mittwochabend einen stark betrunkenen Eindruck machte, sollte ein 29-jähriger Mann gegen 18.40 Uhr auf dem Gehweg in der Uferstraße direkt an der Neckarwiese, von drei Beamten, die sich "Corona-Streife" befanden, kontrolliert werden, teilt die Polizei mit.

Was anfänglich noch entspannt mit einem Alkoholtest begann, der einen Wert von über 2 Promille ergab, schlug von einem Moment auf den anderen in Aggressivität um. Da der Mann offenbar seine Personalien nicht mehr artikulieren konnte, aber keine Ausweispapiere vorzeigen wollte, sollte er danach durchsucht werden.

Hierzu sollte er festgehalten werden, worauf der 29-Jährige sich vehement zur Wehr setzte, plötzlich um sich schlug und -trat. Der wie entfesselt wirkende Mann konnte nur mit Unterstützung zwei weiterer Beamte - insgesamt mit fünf Beamten - gebändigt und dem mittlerweile eingetroffenen Rettungsdienst übergeben werden, der ihn zur Untersuchung in eine Klinik brachte.

Dort wurden dem Mann zwei Blutproben entnommen, da zusätzlich zur Alkoholeinwirkung eine Drogenbeeinflussung nicht ausgeschlossen war. Anschließend wurde er bis zur Erlangung der Nüchternheit im Laufe des Donnerstagvormittages im Polizeigewahrsam untergebracht.

Die Ermittlungen dauern an.