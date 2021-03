Heidelberg. (hob) Die Polizei hat am Freitagabend gegen 23.30 Uhr eine Familienfeier in der Dossenheimer Landstraße aufgelöst. Nachbarn hatten wegen einer Ruhestörung die Beamten verständigt, die in der Zwei-Zimmer-Wohnung und im Innenhof des Anwesens insgesamt 20 Personen, darunter acht Kinder unter 14 Jahren, antrafen. Anlass war der zehnte Geburtstag des Sohnes des Wohnungsinhabers. Die Polizisten beendeten die Feier und schickten die teilweise alkoholisierten Gäste nach Hause. Als einige von ihnen sich weigerten, erteilten die Beamten Platzverweise. Die Gastgeber und die Gäste müssen mit Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung rechnen. Denn auch wenn die Ausgangsbeschränkungen mittlerweile gelockert wurden, haben die Kontaktbeschränkungen für private Treffen im öffentlichen und privaten Raum weiterhin Gültigkeit.

Immer wieder kommt es zu ähnlichen Verstößen. Wie die RNZ erst später erfuhr, löste die Polizei bereits am 30. Januar in einer Neuenheimer Villa die Feierlichkeiten anlässlich eines 80. Geburtstages auf. Bei der Kontrolle stellten die Beamten auf dem Anwesen acht Erwachsene und sieben Kinder unter 14 Jahren fest. Alle Volljährigen wurden wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung angezeigt. Gäste aus der Schweiz mussten eine sogenannte Sicherheitsleistung hinterlegen, damit sie auch das zu erwartende Bußgeld bezahlen.

Update: Sonntag, 21. Februar 2021, 19.55 Uhr