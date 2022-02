Heidelberg. (pol/mün) Vier Monate nach dem Vorfall veröffentlicht die Polizei jetzt ein Phantombild eines Mannes, der einen Mann ins Gesicht geschlagen und eine Frau am Arm schwer verletzt haben soll.

In der Nacht des 9. Oktober kam es an der Bushaltestelle "Alte Brücke" zu einem Streit zwischen einer vierköpfigen Gruppe und einem Unbekannten. Als ein Mann und eine Frau aus der Gruppe den Streit schlichten wollte, eskalierte die Auseinandersetzung, berichtet die Polizei. Der Mann erhielt einen Faustschlag ins Gesicht und die Frau wurden von dem Unbekannten am Oberarm gepackt.

Der junge Mann wurde nur leicht verletzt. Die junge Frau hingegen musste sich in stationäre Behandlung begeben und leidet seither unter einer dauerhaften körperlichen Beeinträchtigung. so die Polizei.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Rufnummer 06221/991700 entgegen.