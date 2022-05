Heidelberg. (pol/rl) Am frühen Sonntagmorgen brannte ein Motorrad in der Kisselgasse. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Bei dem Motorrad soll gegen 4 Uhr die Schutzplane in Brand geraten sein. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatten Einsatzkräfte der Sicherheitspartnerschaft Heidelberg den Brand bereits mithilfe eines eigens mitgeführten Feuerlöschers bekämpft.

Wie hoch der Sachschaden ist und wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar.

Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, kann sich unter der Telefonnummer 06221/99-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte melden.