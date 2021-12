Heidelberg. (pol/rl) Mehrere Möbelstücke wurden in der Nacht zum Dienstag von der Terrasse eines Restaurants im Handschuhsheimer Klausenpfad gestohlen. Das teilte die Polizei mit.

Die Täter stahlen dabei zwei Tische, mehrere Stühle, eine Glasplatte und einen Bilderrahmen im Gesamtwert von etwa 2800 Euro, die auf der Terrasse des Lokals gestanden hatten. Noch sei unklar, wie die Täter auf das Gelände kamen und wie sie die Beute abtransportiert hatten. Die Tat soll zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 9.30 Uhr, stattgefunden haben.

Am späten Dienstagnachmittag tauchte einer der gestohlenen Tische wieder auf: Gegen 17.45 Uhr entdeckte ihn ein Spaziergänger am Wegrand im Handschuhsheimer Feld und verständigte sofort die Polizei. Wie der Tisch dorthin gelangte und warum die Täter ihn dort zurückließen, ist ebenfalls noch unklar.

Das ermittelnde Polizeirevier Heidelberg-Nord sucht nach Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche am Klausenpfad sowie in der näheren Umgebung bemerkt haben. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 06221/45690 melden.