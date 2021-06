Heidelberg. (pol/lyd) Ein 18-Jähriger soll in Schmuckgeschäft eingebrochen zu sein und dort Bernstein im Wert von mehreren tausend Euro entwendet haben. Das teilen die Staatsanwaltschaft Heidelberg und die Polizei mit.

Der Verdächtige soll am frühen Donnerstagmorgen gegen 4.30 Uhr das Schaufenster in der Hauptstraße mit einem Gullydeckel eingeworfen haben. Im Geschäft raffte er Schmuck im Wert von etwa 3500 Euro zusammen und flüchtete dann zu Fuß.

Die alarmierten Beamten der Polizeireviere Heidelberg-Mitte und Heidelberg-Nord sowie der Polizeihundeführerstaffel fahndeten umgehend nach dem flüchtigen Täter, der von einer Zeugin beobachtet worden war.

Nur wenig später fanden die Beamten den 18-Jährige in der Jakobsgasse. In seiner Tasche befand sich der zuvor entwendete Schmuck. Der 18-Jährige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.