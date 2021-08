Heidelberg. (pol/rl) Ausgebremst hat ein Mercedes-Fahrer eine Ford-Fahrerin auf der Schlierbacher Landstraße am Dienstagmorgen.

Wie die Polizei meldete, war die 50-jährige Ford-Fahrerin gegen 7.53 Uhr in Richtung Bismarckplatz unterwegs. In Höhe des Bahnhofs Altstadt scherte sie aus, um auf der linken Fahrspur einen Mazda zu überholen. In diesem Moment näherte sich der Mercedes von hinten, fuhr dicht auf und betätigte die Hupe und die Lichthupe.

Auf Höhe des Neckarmünzplatzes überholte der 34-jährige Mercedes-Fahrer dann den Ford. Danach scherte er unmittelbar vor dem Wagen wieder ein und bremste bis zum Stillstand ab. Die Ford-Fahrerin musste ebenfalls voll bremsen, um einen Auffahrunfall zu verhindern.

Möglicherweise wurde auch der Mazda-Fahrer gefährdet, der noch hinter dem Ford fuhr. Dieser oder weitere Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 0621/174-1700 zu melden.