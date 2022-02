Heidelberg. (pol/rl) Am frühen Freitagmorgen entwendeten drei Täter insgesamt drei Fahrräder in der Berliner Straße in Höhe des Einkaufszentrums im Mathematikon.

Ein Zeuge hatte einen der Täter dabei beobachtet, wie er kurz vor 1 Uhr erfolglos versuchte, das Schloss an einem Fahrrad abzureißen. Bei einem anderen Fahrrad hatte der Mann schließlich Erfolg. Danach ging der Täter zu zwei anderen Männern, die der Polizei zufolge für zwei Fahrraddiebstähle verantwortlich sein können. Die drei Personen flüchteten dann gemeinsam in Richtung Blumenthalstraße.

Einer der Verdächtigen soll 1,80 Meter groß sein. Er hat schwarzes, lockiges Haar, trug eine weiße Mütze und einen schwarz-weißen Pullover sowie eine dunkle Hose. Die beiden Mittäter waren dunkel gekleidet. Alle drei dürften etwa 20 Jahre alt gewesen sein.

Hinweise auf die Männer erbittet das Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221/45690.