Heidelberg. (pol/mare) Am vergangenen Wochenende wurden in zwei verschiedenen Tiefgaragen in Heidelberg insgesamt vier Cabrio-Dächer beschädigt. Das berichtet die Polizei.

Vermutlich in der Zeit von Freitag und Samstagmorgen, 18 bis 7.15 Uhr, verschafften sich der oder die Täter Zutritt zu den Tiefgaragen im Bereich Langer Anger/Simferopolstraße/Bautzenstraße und schnitten je das Stoffverdeck der Autos auf. Aus zumindest einem Wagen wurden zusätzlich etwa 20 Euro Münzgeld entwendet. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06221/99-1700 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.